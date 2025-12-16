Амирбеков: В отношениях Баку и Амстердама сохраняется значительный неиспользованный потенциал

Экономическое сотрудничество является одним из ключевых столпов азербайджано-нидерландских отношений.

Как передает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью The Holland Times.

"Торговля между двумя странами в последние годы неуклонно растет, увеличившись на 35% только за первые 10 месяцев 2025 года. Взаимные инвестиции также находятся на подъеме. Тем не менее, сохраняется значительный неиспользованный потенциал для дальнейшего расширения и диверсификации нашего экономического взаимодействия", - подчеркнул он.

Амирбеков отметил, что основная цель его визита в Нидерланды - внести дальнейший вклад в нынешнюю позитивную динамику, а также "обсудить с нашими голландскими коллегами перспективы и планы на предстоящий год для дальнейшего углубления нашего партнерства".

Он подчеркнул, что две страны тесно сотрудничают в энергетическом секторе, в том числе за счет увеличения поставок энергоносителей из Азербайджана в Нидерланды. Голландские компании активно участвуют в проектах в порту Баку, включая развитие морского порта, судостроение, транспортную логистику и инженерные работы, направленные на повышение его потенциала как мультимодального транспортного узла.

"В перспективе сотрудничество будет сосредоточено на новых возможностях расширения морского порта. Сельское хозяйство и управление водными ресурсами также являются потенциально ключевыми областями двустороннего сотрудничества. Голландский опыт в области устойчивого сельского хозяйства, тепличных технологий и управления водными ресурсами может сыграть важную роль в укреплении наших экономических связей", - сказал Амирбеков.

Кроме того, по его словам, сотрудничество в высокотехнологичных секторах и возобновляемой энергетике – особенно ветровой, солнечной и экологически чистой водородной – открывает многообещающие возможности для дальнейшего углубления двухстороннего партнерства.

Он также добавил, что в отношениях между Баку и Амстердамом умеет важное значение укрепление взаимодействия в таких сферах как, культура, образование, спорт и туризм: "В последние годы сотрудничество в этих областях значительно активизировалось, что отражается и в росте числа азербайджанских студентов, обучающихся в Нидерландах".

Амирбеков, говоря о сотрудничестве Баку с ЕС и НАТО, указал на то, что в настоящее время существуют благоприятные условия и новые возможности для дальнейшего расширения и углубления партнерства и стратегического взаимодействия как с Европейским союзом, так и с Североатлантическим альянсом: "Поэтому мы надеемся, что предстоящий год в этом отношении станет воплощением дальнейшего перспективного развития наших отношений на благо Азербайджана и его партнеров в ЕС и НАТО".

Спецпредставитель президента также выразил надежду на подписание мирного соглашения с Арменией в следующем году.

"В августе наши страны подписали проект мирного соглашения, который, будем надеяться, будет подписан в следующем году...Наша цель – обеспечить прочный и необратимый мир между нашими странами. Для этого необходимо привести конституционную структуру Армении в соответствие с буквой и духом подписанного мирного соглашения, после чего оно может быть подписано и ратифицировано обеими сторонами", - подчеркнул Амирбеков.

Он также затронул вопрос минной угрозы, отметив, что почти 14% территории Азербайджана загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами.

"Несмотря на огромные усилия за последние пять лет, до настоящего времени нам удалось очистить лишь пятую часть загрязненной территории. Наличие мин по-прежнему представляет серьезную угрозу безопасности", - подчеркнул он.

По его словам, с момента прекращения огня в ноябре 2020 года зарегистрировано 414 случаев гибели людей от мин, и подобные инциденты продолжают происходить.

"Несмотря на то что правительство Азербайджана покрывает 95% всех расходов, связанных с разминированием, дальнейшая солидарность с нами международного сообщества, в том числе Нидерландов, была бы высоко оценена", - добавил Амирбеков.