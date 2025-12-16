Wizz Air начнет выполнять авиарейсы Баку-Братислава-Баку с 2026 года

Венгерская авиакомпания Wizz Air с будущего года может начать выполнять рейсы Баку-Братислава-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL).

Президент AZAL Самир Рзаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Словацкой Республики в Азербайджане Эльчином Гасымовым. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития авиасообщения между Азербайджаном и Словакией, а также возможности углубления сотрудничества в сфере гражданской авиации.

В центре внимания сторон находились вопросы создания новых возможностей для пассажиров и расширения транспортной доступности между двумя странами. В этом контексте было отмечено, что ранее между руководством AZAL и авиакомпанией Wizz Air состоялись рабочие консультации, по итогам которых был подтверждено открытие перспективного маршрута Баку-Братислава-Баку. Запуск рейсов по данному направлению авиакомпанией Wizz Air из Международного аэропорта Гейдар Алиев планируется со следующего года.

По словам президента AZAL, открытие маршрута Баку-Братислава станет важным шагом для развития туристических, деловых и гуманитарных связей, а также расширит географию путешествий за счет более широкого выбора направлений и удобных вариантов перелетов для пассажиров.

В свою очередь, посол Эльчин Гасымов подчеркнул заинтересованность словацкой стороны в открытии прямого авиасообщения, отметив развитую маршрутную сеть авиакомпании Wizz Air из Братиславы - более 30 направлений, а также проживание в Словакии свыше 5 тысяч граждан Азербайджана.

В ходе встречи также было отмечено, что за последние годы маршрутная сеть AZAL значительно расширилась - с прежних 25 направлений до почти 40 направлений по Европе, Азии, Центральной Азии и региону Залива, а аэропорт занял важное место в авиационной сети.

Параллельно авиакомпания последовательно реализует программу модернизации флота, пополняя его современными и топливно-эффективными воздушными судами Airbus и Boeing, что способствует повышению операционной эффективности и качества обслуживания.