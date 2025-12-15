Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Президент Чехии утвердил правительство во главе с Андреем Бабишем

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 14:59
    Президент Чехии утвердил правительство во главе с Андреем Бабишем

    Президент Чехии Петр Павел в понедельник утвердил состав нового коалиционного правительства страны во главе с Андреем Бабишем.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    В кабинет вошли 14 министров - представителей партий "Акция недовольных граждан" (ANO), "Свобода и прямая демократия" (СПД) и "Объединенные автомобилисты", которые получили 108 мест в 200-местном парламенте.

    Чешский МИД возглавил представитель "Объединенных автомобилистов" Петр Мацинка, оборонное ведомство - внепартийный генерал-лейтенант в отставке Яромир Зуна, кандидатуру которого поддержала СПД, а министерство финансов - Алена Шиллерова (ANO).

    На состоявшихся в октябре 2025 года парламентских выборах ANO одержала победу, получив около 35% голосов. В предвыборной кампании партия обещала прекратить организацию поставок вооружения Украине, а также выражала несогласие с планами по наращиванию оборонного бюджета Чехии. Кроме того, партия выступала против системы солидарности в приеме мигрантов между государствами-членами ЕС.

    Петр Павел Чехия Андрей Бабиш правительство состав правительства

    Последние новости

    15:46

    Пеллегрини призвал мир отказаться от ненависти после теракта в Австралии

    Другие страны
    15:46

    Создан организационный комитет в связи с проведением ЧМ в 2027 году в Азербайджане

    Футбол
    15:44

    В Азербайджане разработан новый проект Правил для госпредприятий

    Финансы
    15:43

    Инициатива Ильхама Алиева по объявлению амнистии затронет более 20 тысяч человек

    Внутренняя политика
    15:40

    В Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и США

    Другие страны
    15:31

    Азербайджан в 2025 году импортировал рекордный объем золота

    Бизнес
    15:27
    Фото

    В Минфине Азербайджана обсудили итоги исполнения бюджета за 11 месяцев

    Финансы
    15:18

    В Кыргызстане министр уволен за несоблюдение норм служебной этики

    В регионе
    15:07

    Эльчин Гасымов: Азербайджану интересно сотрудничество с НАТО в защите объектов энергетики

    Внешняя политика
    Лента новостей