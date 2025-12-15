Президент Чехии утвердил правительство во главе с Андреем Бабишем

Президент Чехии Петр Павел в понедельник утвердил состав нового коалиционного правительства страны во главе с Андреем Бабишем.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

В кабинет вошли 14 министров - представителей партий "Акция недовольных граждан" (ANO), "Свобода и прямая демократия" (СПД) и "Объединенные автомобилисты", которые получили 108 мест в 200-местном парламенте.

Чешский МИД возглавил представитель "Объединенных автомобилистов" Петр Мацинка, оборонное ведомство - внепартийный генерал-лейтенант в отставке Яромир Зуна, кандидатуру которого поддержала СПД, а министерство финансов - Алена Шиллерова (ANO).

На состоявшихся в октябре 2025 года парламентских выборах ANO одержала победу, получив около 35% голосов. В предвыборной кампании партия обещала прекратить организацию поставок вооружения Украине, а также выражала несогласие с планами по наращиванию оборонного бюджета Чехии. Кроме того, партия выступала против системы солидарности в приеме мигрантов между государствами-членами ЕС.