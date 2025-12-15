В Кыргызстане министр уволен за несоблюдение норм служебной этики

В Кыргызстане освобожден от должности министр науки, высшего образования и инноваций Бактияр Орозов в связи с несоблюдением норм служебной этики.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, указ был подписан президентом страны Садыром Жапаровым.

Решение принято в соответствии с конституцией Кыргызской Республики, а также законом "О государственной гражданской службе и муниципальной службе".

В сообщении подчеркивается, что Бактияр Орозов освобожден от должности в связи с несоблюдением требований норм этики государственных и муниципальных служащих.