В Кыргызстане министр уволен за несоблюдение норм служебной этики
В регионе
- 15 декабря, 2025
- 15:18
В Кыргызстане освобожден от должности министр науки, высшего образования и инноваций Бактияр Орозов в связи с несоблюдением норм служебной этики.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, указ был подписан президентом страны Садыром Жапаровым.
Решение принято в соответствии с конституцией Кыргызской Республики, а также законом "О государственной гражданской службе и муниципальной службе".
В сообщении подчеркивается, что Бактияр Орозов освобожден от должности в связи с несоблюдением требований норм этики государственных и муниципальных служащих.
