    Президент утвердил создание совместной МПК с Алжиром

    Внешняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 14:53
    Президент утвердил создание совместной МПК с Алжиром

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о создании межправительственной комиссии по сотрудничеству с Алжиром.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

    Напомним, "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики о создании Совместной комиссии по торгово-экономическому, научному и техническому сотрудничеству" было подписано 4 ноября 2025 года в городе Алжире.

