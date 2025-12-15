Президент утвердил создание совместной МПК с Алжиром

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о создании межправительственной комиссии по сотрудничеству с Алжиром.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Напомним, "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики о создании Совместной комиссии по торгово-экономическому, научному и техническому сотрудничеству" было подписано 4 ноября 2025 года в городе Алжире.