Президент утвердил создание совместной МПК с Алжиром
Внешняя политика
15 декабря, 2025
14:53
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о создании межправительственной комиссии по сотрудничеству с Алжиром.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.
Напомним, "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики о создании Совместной комиссии по торгово-экономическому, научному и техническому сотрудничеству" было подписано 4 ноября 2025 года в городе Алжире.
