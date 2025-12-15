Азербайджан в 2025 году импортировал рекордный объем золота

Азербайджан в январе-октябре 2025 года импортировал 44 тыс. 441 кг золота (золото в виде полуобработанных прутков, проволоки и профилей, пластин, листов, полос или лент толщиной более 0,15 мм без учета основы) на сумму $4 млрд 515,1 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, это в 2 раза больше в стоимостном и на 64% - в количественном выражении по сравнению с тем же периодом 2024 года.

За отчетный период Азербайджан закупил золото из Австралии на $760,2 млн (на 26% меньше, чем год назад) в объеме 7 тыс. 104 кг (-46%), из России - на $656,8 млн (+3,5 раза) в объеме 6 тыс. 784 кг (+3,4 раза), из Великобритании - на $481,3 млн в объеме 4 тыс. 861 кг (год назад поставок не было), из Соединенных Штатов Америки - на $458,8 млн (-1%) в объеме 4 тыс. 453 кг (-25%), из Швейцарии - на $396,3 млн (+2,6 раза) в объеме 3 тыс. 454 кг (+75%).

Если в 2020-2023 годах в Азербайджан из-за рубежа было ввезено в общей сложности 1 724 кг золота того же наименования на $98,3 млн, то в 2024 году было импортировано 41 тыс. 78 кг данного продукта на $3,313 млрд.

За 10 месяцев этого года Азербайджан экспортировал золото только в Швейцарию. В эту страну было поставлено 3 тыс. 971 кг золота на сумму $276,82 млн, что соответственно на 15% и 69% больше, чем год назад.