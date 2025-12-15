В Кыргызстане мужчина переместил грузовые полувагоны весом более 165 тонн

В Кыргызстане спортсмен-экстремал Алексей Тепляшин установил новый рекорд страны, переместив семь грузовых полувагонов на расстояние шесть метров.

Как передает Report, об этом сообщает 24.kg.

Отмечается, что общий вес полувагонов составил 165 т. 900 кг.

Тепляшин отметил, что весной 2026 года планирует установить новый рекорд и переместить уже восемь вагонов, а также побить рекорд во всем регионе Центральной Азии.