    В Турции в массовом ДТП пострадали более 10 человек

    В регионе
    • 15 декабря, 2025
    • 02:44
    В Турции в массовом ДТП пострадали более 10 человек

    В районе Арифие провинции Сакарья на северо-западе Турции в массовом ДТП пострадали более 10 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, в результате столкновения шести транспортных средств пострадали по меньшей мере 12 человек, их личности устанавливаются. На место инцидента были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших госпитализировали.

    Из-за аварии движение на трассе заблокировано, на участке принимаются меры по восстановлению движения.

    Лента новостей