В Турции в массовом ДТП пострадали более 10 человек

В районе Арифие провинции Сакарья на северо-западе Турции в массовом ДТП пострадали более 10 человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, в результате столкновения шести транспортных средств пострадали по меньшей мере 12 человек, их личности устанавливаются. На место инцидента были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших госпитализировали.

Из-за аварии движение на трассе заблокировано, на участке принимаются меры по восстановлению движения.