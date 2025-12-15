В Турции в массовом ДТП пострадали более 10 человек
В регионе
- 15 декабря, 2025
- 02:44
В районе Арифие провинции Сакарья на северо-западе Турции в массовом ДТП пострадали более 10 человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, в результате столкновения шести транспортных средств пострадали по меньшей мере 12 человек, их личности устанавливаются. На место инцидента были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших госпитализировали.
Из-за аварии движение на трассе заблокировано, на участке принимаются меры по восстановлению движения.
Последние новости
03:22
Премьер-министр Грузии осудил теракт в СиднееВ регионе
02:53
Консерватор Каст лидирует во втором туре выборов президента ЧилиДругие страны
02:44
Фото
В Турции в массовом ДТП пострадали более 10 человекВ регионе
02:10
На побережье Марокко из-за наводнения погибли 14 человекДругие страны
01:38
Исполнителями теракта в Сиднее были отец и сынДругие страны
01:20
Попавшие в ДТП в Гусаре являются членами семьи брата военного эксперта Рамалданова - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
00:53
Фото
В Кюрдамире стая волков растерзала 10 голов мелкого рогатого скотаПроисшествия
00:18
Страны ECOWAS создадут силы быстрого развертывания к концу 2026 годаДругие страны
00:01