В Азербайджане сохранится жаркая погода

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 34-39 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 24-26, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 40-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

Согласно медицинско-метеорологическому прогнозу, 28-29 июля на фоне преобладания слабых ветров и повышенной влажности жаркая погода на Абшеронском полуострове будет неблагоприятна для большинства людей. В дневные часы не рекомендуется долгое время находиться на открытом воздухе.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых горных районах есть вероятность кратковременных дождей. Западный ветер днем в отдельных местах временами будет усиливаться. Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 35-40 градусов тепла, в некоторых местах до 42 градусов тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем 27-32 градуса тепла.