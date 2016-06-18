Баку. 18 Июня. REPORT.AZ/ УЕФА откроет дисциплинарное дело по матчу Хорватия - Чехия (2:2).

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, причина беспорядки на трибунах, устроенные по занавес встречи хорватскими фанатами.

Так, за пять минут до окончания основного времени матча хорватские болельщики начали активно использовать пиротехнику, которую отдельные фанаты бросали прямо на футбольное поле, из-за чего арбитр встречи Марк Клаттенбург был вынужден на несколько минут приостановить поединок.

Примечательно, что успокоить фанатов пытались как стюарды, так и игроки сборной Хорватии, однако некоторое время даже им это не удавалось.

Напомним, сегодня Чехия умудрилась сыграть вничью с Хорватией, проигрывая по ходу матча 0:2. При этом второй гол Хорватия пропустила уже после выходки болельщиков.