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ЧМ-2022: Определились стартовые составы сборных Аргентины и Хорватии

ЧМ-2022: Определились стартовые составы сборных Аргентины и Хорватии Определились стартовые составы сборных Аргентины и Хорватии, которые сойдутся в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
13 декабря 2022 г. 21:51
ЧМ-2022: Определились стартовые составы сборных Аргентины и Хорватии

Определились стартовые составы сборных Аргентины и Хорватии, которые сойдутся в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает Report, с первых минут на поле выйдут следующие игроки:

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Энцо Фернандес, Леандро Паредес, Николас Тальяфико, Алексис Маккалистер, Родриго Де Поль, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йоско Гвардиол, Борна Соса, Марсело Брозович, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марио Пашалич, Иван Перишич, Андре Крамарич.

Отметим, что матч начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Argentina və Xorvatiya yığmalarının start heyətləri bəlli olub

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