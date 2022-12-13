ЧМ-2022: Определились стартовые составы сборных Аргентины и Хорватии

Определились стартовые составы сборных Аргентины и Хорватии, которые сойдутся в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.
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Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Энцо Фернандес, Леандро Паредес, Николас Тальяфико, Алексис Маккалистер, Родриго Де Поль, Лионель Месси, Хулиан Альварес.
Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йоско Гвардиол, Борна Соса, Марсело Брозович, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марио Пашалич, Иван Перишич, Андре Крамарич.
Отметим, что матч начнется в 23:00 по бакинскому времени.