В Аргентине 20 декабря объявили выходным днем из-за победы сборной на ЧМ

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил 20 декабря национальным выходным, чтобы граждане могли встретить сборную страны и отпраздновать победу на чемпионате мира по футболу.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил 20 декабря национальным выходным, чтобы граждане могли встретить сборную страны и отпраздновать победу на чемпионате мира по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, глава государства отметил, что каждый аргентинец должен иметь возможность провести этот день с семьей, родными и друзьями.

Ожидается, что самолет с аргентинской сборной, завоевавшей свой третий титул чемпионов мира, приземлится в столице рано утром во вторник, а уже в полдень автобус с командой в сопровождении каравана из болельщиков начнет свое движение от международного аэропорта "Эсейса" в сторону знаменитого обелиска в центре города.