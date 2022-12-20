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В Аргентине 20 декабря объявили выходным днем из-за победы сборной на ЧМ

В Аргентине 20 декабря объявили выходным днем из-за победы сборной на ЧМ Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил 20 декабря национальным выходным, чтобы граждане могли встретить сборную страны и отпраздновать победу на чемпионате мира по футболу.
Чемпионат мира - 2022
20 декабря 2022 г. 09:54
В Аргентине 20 декабря объявили выходным днем из-за победы сборной на ЧМ

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил 20 декабря национальным выходным, чтобы граждане могли встретить сборную страны и отпраздновать победу на чемпионате мира по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, глава государства отметил, что каждый аргентинец должен иметь возможность провести этот день с семьей, родными и друзьями.

Ожидается, что самолет с аргентинской сборной, завоевавшей свой третий титул чемпионов мира, приземлится в столице рано утром во вторник, а уже в полдень автобус с командой в сопровождении каравана из болельщиков начнет свое движение от международного аэропорта "Эсейса" в сторону знаменитого обелиска в центре города.

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Версия на английском языке Argentina declares December 20 holiday to celebrate World Cup victory
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionluğuna görə Argentinada istirahət günü elan edilib

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