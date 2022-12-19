Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу

Международная федерация истории и статистики футбола (IFFHS) обнародовала список символической сборной чемпионата мира по футболу в Катаре.

Международная федерация истории и статистики футбола (IFFHS) обнародовала список символической сборной чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает Report, в сборной представлены игроки четырех команд.

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина);

Защитники: Ашраф Хакими, Ромен Саисс (оба Марокко), Йошко Гвардиол (Хорватия), Тео Эрнандес (Франция);

Полузащитники: Софиан Амрабат (Марокко), Лука Модрич (Хорватия), Антуан Гризманн (Франция);

Нападающие:Лионель Месси, Жулиан Алварес (оба Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция).

Отметим, что в финале Аргентина, обыграв сборную Франции (3:3, по пенальти 4:2), в третий раз за свою историю стала чемпионом мира.