Темнокожие футболисты сборной Франции подверглись травле после поражения на ЧМ

Темнокожие футболисты сборной Франции Кингсли Коман, Орельен Тчуамени и Рандаль Коло-Муани подверглись травле на почве расизма после поражения в финале чемпионата мира-2022.

Темнокожие футболисты сборной Франции Кингсли Коман, Орельен Тчуамени и Рандаль Коло-Муани подверглись травле на почве расизма после поражения в финале чемпионата мира-2022.

Как передает Report, об этом сообщает The Athletic .

Пользователи стали писать оскорбительные сообщения в социальных сетях игроков и сопровождали их эмодзи с обезьянами и бананами. После этого Тчуамени ограничил возможность комментирования постов, а Коло-Муани отключил комментарии. При этом Коман не стал реагировать на ситуацию.

Коло-Муани не смог поразить ворота сборной Аргентины в дополнительное время. Коман и Тчуамени не реализовали удары в решающей серии пенальти.