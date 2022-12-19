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Темнокожие футболисты сборной Франции подверглись травле после поражения на ЧМ

Темнокожие футболисты сборной Франции подверглись травле после поражения на ЧМ Темнокожие футболисты сборной Франции Кингсли Коман, Орельен Тчуамени и Рандаль Коло-Муани подверглись травле на почве расизма после поражения в финале чемпионата мира-2022.
Чемпионат мира - 2022
19 декабря 2022 г. 22:13
Темнокожие футболисты сборной Франции подверглись травле после поражения на ЧМ

Темнокожие футболисты сборной Франции Кингсли Коман, Орельен Тчуамени и Рандаль Коло-Муани подверглись травле на почве расизма после поражения в финале чемпионата мира-2022.

Как передает Report, об этом сообщает The Athletic.

Пользователи стали писать оскорбительные сообщения в социальных сетях игроков и сопровождали их эмодзи с обезьянами и бананами. После этого Тчуамени ограничил возможность комментирования постов, а Коло-Муани отключил комментарии. При этом Коман не стал реагировать на ситуацию.

Коло-Муани не смог поразить ворота сборной Аргентины в дополнительное время. Коман и Тчуамени не реализовали удары в решающей серии пенальти.

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