Неймар продолжит выступления в сборной Бразилии

Игроки сборной Бразилии уговаривали форварда Неймара продолжить выступления за "селесао".
Как передает Report со ссылкой на Goal, после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Хорватией Неймар отказался отвечать на вопросы о своем будущем в национальной команде. Ряд игроков Бразилии, в числе которых Винисиус Жуниор, Родриго, Ришарлисон, Рафинья, Лукас Пакета и Антони, уговаривали игрока ПСЖ не завершать международную карьеру.
Сообщается, что после тяжёлого поражения Неймар хочет сделать перерыв в игре за "селесао", но не намерен завершать карьеру в сборной.
Бразильцы были близки к выходу в полуфинал - в экстра-тайме матча с Хорватией Неймар забил гол, открыв счет, однако "шашечные" сумели уйти от поражения благодаря мячу Бруно Петковича и выиграли в серии пенальти.