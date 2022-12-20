Неймар продолжит выступления в сборной Бразилии

Игроки сборной Бразилии уговаривали форварда Неймара продолжить выступления за «селесао».

Игроки сборной Бразилии уговаривали форварда Неймара продолжить выступления за "селесао".

Как передает Report со ссылкой на Goal, после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Хорватией Неймар отказался отвечать на вопросы о своем будущем в национальной команде. Ряд игроков Бразилии, в числе которых Винисиус Жуниор, Родриго, Ришарлисон, Рафинья, Лукас Пакета и Антони, уговаривали игрока ПСЖ не завершать международную карьеру.

Сообщается, что после тяжёлого поражения Неймар хочет сделать перерыв в игре за "селесао", но не намерен завершать карьеру в сборной.

Бразильцы были близки к выходу в полуфинал - в экстра-тайме матча с Хорватией Неймар забил гол, открыв счет, однако "шашечные" сумели уйти от поражения благодаря мячу Бруно Петковича и выиграли в серии пенальти.