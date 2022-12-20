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Неймар продолжит выступления в сборной Бразилии

Неймар продолжит выступления в сборной Бразилии Игроки сборной Бразилии уговаривали форварда Неймара продолжить выступления за «селесао».
Чемпионат мира - 2022
20 декабря 2022 г. 00:11
Неймар продолжит выступления в сборной Бразилии

Игроки сборной Бразилии уговаривали форварда Неймара продолжить выступления за "селесао".

Как передает Report со ссылкой на Goal, после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Хорватией Неймар отказался отвечать на вопросы о своем будущем в национальной команде. Ряд игроков Бразилии, в числе которых Винисиус Жуниор, Родриго, Ришарлисон, Рафинья, Лукас Пакета и Антони, уговаривали игрока ПСЖ не завершать международную карьеру.

Сообщается, что после тяжёлого поражения Неймар хочет сделать перерыв в игре за "селесао", но не намерен завершать карьеру в сборной.

Бразильцы были близки к выходу в полуфинал - в экстра-тайме матча с Хорватией Неймар забил гол, открыв счет, однако "шашечные" сумели уйти от поражения благодаря мячу Бруно Петковича и выиграли в серии пенальти.

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Версия на азербайджанском языке Neymar Braziliya millisində çıxışını davam etdirəcək

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