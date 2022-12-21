Маршрут сборной Аргентины изменили после прыжка фанатов с моста к футболистам

Власти приняли решение прервать следование кортежа с футболистами сборной Аргентины по Буэнос-Айресу после того, как двое фанатов спрыгнули на автобус с моста.

Власти приняли решение прервать следование кортежа с футболистами сборной Аргентины по Буэнос-Айресу после того, как двое фанатов спрыгнули на автобус с моста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал "Todo Noticias".

На видео, которое было показано в эфире, видно, как двое молодых людей спрыгнули на автобус с открытой крышей, в котором ехали игроки, когда он проезжал под мостом. Одному из фанатов удалось попасть внутрь, второй промахнулся и упал на землю. На данный момент о его состоянии неизвестно.

Из-за инцидента службы, которые обеспечивали безопасность на маршруте, уведомили Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) о необходимости завершить поездку. После этого игроков пересадили на вертолеты, и они вернулись на базу AFA.

Изначально планировалось, что сборная, отмечающая победу на чемпионате мира по футболу, проедет по всему городу, в том числе рядом с главным символом столицы Аргентины - Обелиском. Люди стали собираться у памятника с вечера понедельника. К моменту выезда сборной с базы AFA, где они провели остаток ночи после прибытия на родину, стало очевидно, что количество собравшихся не позволит проехать автобусу.

Аргентинской полиции также не удалось сдержать поток людей, заполонивших все автострады, по которым был проложен маршрут. За 4 часа кортеж смог проехать всего несколько километров.