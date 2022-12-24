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Аргентинцы запустили ответную петицию на просьбу Франции переиграть финал ЧМ

Аргентинцы запустили ответную петицию на просьбу Франции переиграть финал ЧМ Аргентинцы запустили свою петицию в ответ на просьбу французов о переигровке финального матча чемпионата мира.
Чемпионат мира - 2022
24 декабря 2022 г. 15:21
Аргентинцы запустили ответную петицию на просьбу Франции переиграть финал ЧМ

Аргентинцы запустили свою петицию в ответ на просьбу французов о переигровке финального матча чемпионата мира.

Как передает Report, об этом сообщает Change.org.

Петиция действующих чемпионов мира называется: "Франция, хватит плакать". В настоящий момент ее подписали уже более 250 тыс. человек.

"С тех пор, как мы выиграли финал чемпионата мира, французы не переставали плакать, жаловаться и не признавать, что Аргентина - чемпион мира. Это просьба к французам перестать плакать и признать, что Месси - лучший в истории футбола, а Мбаппе - его сын", - сказано в петиции.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2).

Сразу трое аргентинцев были признаны лучшими в своих категориях. Лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес, лучшим голкипером - Эмилиано Мартинес, а лучшим игроком - Лионель Месси. Французский форвард Килиан Мбаппе был признан лучшим бомбардиром.

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