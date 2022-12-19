В Катаре задержали участников Pussy Riot за попытку провести акцию во время финала ЧМ

В Катаре были задержаны участники группы Pussy Riot за попытку провести акцию во время финального матча чемпионата мира по футболу.

В Катаре были задержаны участники группы Pussy Riot за попытку провести акцию во время финального матча чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, силы безопасности Катара задержали активистов до того, как они смогли выйти на поле. Активисты собирались выбежать на поле, чтобы привлечь внимание к конфликту в Украине, проблемам с правами женщин в Иране и заключению Алексея Навального.

Среди задержанных участников группы оказались издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, Вероника Никульшина, которые признаны в России инагентами, а также еще одна активистка с украинским гражданством. Ее имя не называется.