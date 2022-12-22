ФИФА примет меры после появления повара на поле с кубком ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что примет меры после появления турецкого повара Нусрета Гекче на поле стадиона в Лусаиле после финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что примет меры после появления турецкого повара Нусрета Гекче на поле стадиона в Лусаиле после финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает Report, после победы сборной Аргентины над французами в финале турнира Гекче вышел на поле и стал просить футболистов о фотографии с кубком мира. Поведение повара впоследствии вызвало негативную реакцию болельщиков в социальных сетях.

ФИФА провела расследование и установила, что отдельные лица получили неправомерный доступ на поле после церемонии вручения трофея. Будут приняты внутренние меры, - приводит заявление ФИФА журналист New York Times Тарик Панджа.

Согласно правилам организации, держать в руках трофей могут только победители чемпионатов мира, главы государств и президент ФИФА.