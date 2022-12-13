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DÇ-2022: Argentina və Xorvatiya yığmalarının start heyətləri bəlli olub

DÇ-2022: Argentina və Xorvatiya yığmalarının start heyətləri bəlli olub Qətərdə keçirilən dünya çempionatının yarımfinal oyununda üz-üzə gələcək Argentina və Xorvatiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
Dünya Çempionatı - 2022
13 Dekabr , 2022 21:46
DÇ-2022: Argentina və Xorvatiya yığmalarının start heyətləri bəlli olub

Qətərdə keçirilən dünya çempionatının yarımfinal oyununda üz-üzə gələcək Argentina və Xorvatiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar:

Argentina: Emiliano Martines, Nauel Molina, Kristian Romero, Nikolas Otamendi, Entso Fernandes, Leandro Paredes, Nikolas Talyafiko, Aleksis Makkallister, Rodriqo De Paul, Lionel Messi, Xulian Alvares

Xorvatiya: Dominik Livakoviç, Yosip Yuranoviç, Deyan Lovren, Yoşko Qvardiol, Borna Sosa, Marselo Brozoviç, Mateo Kovaçiç, Luka Modriç, Mario Paşaliç, İvan Perisiç, Andre Kramariç

Qeyd edək ki, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

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Rus versiyası ЧМ-2022: Определились стартовые составы сборных Аргентины и Хорватии

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