Закрывается азербайджанское подразделение судоходной компании Великобритании

Азербайджанское подразделение судоходной компании Великобритании - ООО Mediterranean Shipping Register объявило о своей ликвидации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету "Налоги" Государственной налоговой службы.

Согласно информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение 2 месяцев по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Гасан бека Зардаби, 78B.

Напомним, что Mediterranean Shipping Register был зарегистрирован государством в 2024 году. Его уставной капитал составляет 100 манатов.