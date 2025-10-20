Закрывается азербайджанское подразделение судоходной компании Великобритании
Бизнес
- 20 октября, 2025
- 15:35
Азербайджанское подразделение судоходной компании Великобритании - ООО Mediterranean Shipping Register объявило о своей ликвидации.
Об этом Report сообщает со ссылкой на газету "Налоги" Государственной налоговой службы.
Согласно информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение 2 месяцев по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Гасан бека Зардаби, 78B.
Напомним, что Mediterranean Shipping Register был зарегистрирован государством в 2024 году. Его уставной капитал составляет 100 манатов.
