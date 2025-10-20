Böyük Britaniyanın gəmiçilik şirkətinin Azərbaycandakı törəməsi ləğv olunur

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    20 oktyabr, 2025
    Böyük Britaniyanın gəmiçilik şirkətinin Azərbaycandakı törəməsi "Mediterranean Shipping Register" MMC ləğv olunduğunu elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kreditorlar tələblərini 2 ay ərzində Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi prospekti, 78B ünvanına bildirə bilərlər.

    Xatırladaq ki, "Mediterranean Shipping Register" 2024-cü ildə dövlət qeydiyaytına alınıb. Onun nizmanamə kapitalı 100 manatdır.

    Onun sahibi olan eyni adlı şirkət 2011-ci ildə Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda qeydiyyatdan keçmiş özəl təsnifat cəmiyyətidir və hazırda öz sinfi altında VLCC ölçüsünə qədər yüzdən çox gəmiyə malikdir.

