Юсиф Абдуллаев: Узбекская компания хочет создать производственное предприятие в Карабахе

Одна из ведущих узбекских компаний намерена создать производственное предприятие в Карабахском регионе.

Одна из ведущих узбекских компаний намерена создать производственное предприятие в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на встрече по налаживанию связей и сотрудничеству руководителей агентств по поощрению инвестиций тюркского мира.

Он подчеркнул, что за последние 20 лет Азербайджан провел крупные реформы в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций:

"В настоящее время в Карабахе ведутся масштабные строительно-восстановительные работы. За последние 4 года в эти территории инвестировано более 10 млрд долларов США. Это не прямые иностранные инвестиции, а средства, выделенные из госбюджета. Хотелось бы видеть больше иностранных компаний в данном регионе, где в настоящее время действуют компании из Великобритании, Турции, Венгрии и других стран".