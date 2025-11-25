Введены изменения в структуру ГНС Азербайджана

Введены изменения в структуру Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, что в структуру добавлены Главное управление внутреннего аудита, Главное управление стратегического планирования и управления организационными рисками и Управление дата-аналитики.

Кроме того, отдел информационной безопасности преобразован в Управление.

Таким образом, количество подразделений в структуре аппарата увеличилось с 24 до 27.