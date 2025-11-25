İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatının strukturu dəyişib

    Biznes
    • 25 noyabr, 2025
    • 15:34
    Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatının strukturu dəyişib

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatının strukturunda dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, struktura Daxili audit baş idarəsi, Strateji planlaşdırma və təşkilati risklərin idarə olunması baş idarəsi və Data analitika idarəsi əlavə edilib.

    Bundan başqa, xidmətin tərkibindəki İnformasiya təhlükəsizliyi şöbəsi idarəyə çevrilib.

    Bununla da, aparatın strukturuna daxil olan bölmələrin sayı 24-dən 27-yə yüksəldilib.

    Dövlət Vergi Xidməti idarə şöbə
    Введены изменения в структуру ГНС Азербайджана

    Son xəbərlər

    16:55

    Vilayət Eyvazov Gəncədə sıra vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcək

    Hadisə
    16:54

    Gürcüstan 20 gündən artıqdır Azərbaycanın tütün daşıyan yük avtomobillərini gömrükdən buraxmır

    Hadisə
    16:54
    Foto

    Bakıda UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilir

    Futbol
    16:53

    Ordubadın bir neçə kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    16:48

    Bakıda TDT ölkələrinin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    16:46

    Bakı metrosunun Bənövşəyi xəttində interval 5 dəqiqəyə endirilib

    İnfrastruktur
    16:38
    Foto

    Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

    Daxili siyasət
    16:37
    Foto

    Kəlbəcər Şəhər Günü çərçivəsində sərgi və stendlərlə tanışlıq olub

    Mədəniyyət siyasəti
    16:37

    Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar və kazino oyunları təşkil edən daha iki dəstəni ifşa edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti