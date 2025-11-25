Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatının strukturu dəyişib
Biznes
- 25 noyabr, 2025
- 15:34
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatının strukturunda dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, struktura Daxili audit baş idarəsi, Strateji planlaşdırma və təşkilati risklərin idarə olunması baş idarəsi və Data analitika idarəsi əlavə edilib.
Bundan başqa, xidmətin tərkibindəki İnformasiya təhlükəsizliyi şöbəsi idarəyə çevrilib.
Bununla da, aparatın strukturuna daxil olan bölmələrin sayı 24-dən 27-yə yüksəldilib.
Son xəbərlər
16:55
Vilayət Eyvazov Gəncədə sıra vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcəkHadisə
16:54
Gürcüstan 20 gündən artıqdır Azərbaycanın tütün daşıyan yük avtomobillərini gömrükdən buraxmırHadisə
16:54
Foto
Bakıda UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilirFutbol
16:53
Ordubadın bir neçə kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaqEnergetika
16:48
Bakıda TDT ölkələrinin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçiriləcəkXarici siyasət
16:46
Bakı metrosunun Bənövşəyi xəttində interval 5 dəqiqəyə endirilibİnfrastruktur
16:38
Foto
Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilibDaxili siyasət
16:37
Foto
Kəlbəcər Şəhər Günü çərçivəsində sərgi və stendlərlə tanışlıq olubMədəniyyət siyasəti
16:37