    • 21 января, 2026
    • 16:22
    Нахчыванская АР в 2025 году осуществила торговые операции с зарубежными странами на сумму $130,1 млн.

    Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Кабинете министров НАР, это на 3,7% больше, чем в 2024 году.

    $13,6 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $116,5 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 28,4%, а импорт увеличился на 1,4%.

    В итоге во внешней торговле образовалось отрицательное сальдо в размере $102,9 млн, что на 1,3% меньше в годовом сравнении.

    Напомним, что в 2025 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $49 млрд 423 млн.

    Внешнеторговый оборот Нахчывана увеличился почти на 4%

