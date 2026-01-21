Внешнеторговый оборот Нахчывана увеличился почти на 4%

Нахчыванская АР в 2025 году осуществила торговые операции с зарубежными странами на сумму $130,1 млн.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Кабинете министров НАР, это на 3,7% больше, чем в 2024 году.

$13,6 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $116,5 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 28,4%, а импорт увеличился на 1,4%.

В итоге во внешней торговле образовалось отрицательное сальдо в размере $102,9 млн, что на 1,3% меньше в годовом сравнении.

Напомним, что в 2025 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $49 млрд 423 млн.