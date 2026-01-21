İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naxçıvanın xarici ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:21
    Naxçıvanın xarici ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası xarici ölkələrlə 130,1 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Nazirlər Kabinetindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilə nisbətən 3,7 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 13,6 milyon ABŞ dolları ixracın, 116,5 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,4 % azalıb, idxal isə 1,4 % artıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 102,9 milyon ABŞ dolları mənfi saldo yaranıb. Bu isə illik müqayisədə 1,3 % azdır.

    Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycan xarici ölkələrlə 49 milyard 423 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb.

    Bu, 2024-cü ilə nisbətən 3,8 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 25 milyard 43 milyon ABŞ dolları ixracın, 24 milyard 380 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 5,7 % azalıb, idxal isə 15,8 % artıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 663 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 8,3 dəfə azdır.

    Naxçıvan Xarici ticarət

    Son xəbərlər

    15:50

    IEA: Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb

    Energetika
    15:50
    Foto
    Video

    Dərnəgüldəki obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-9

    Hadisə
    15:49

    Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıb

    İnfrastruktur
    15:47

    İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    15:46

    İngiltərə klubu "Roma"dakı futbolçusunu geri qaytarıb

    Futbol
    15:45

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    15:43

    Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 45 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    15:42

    Ekspert: Ermənistanla Azərbaycan arasında normal münasibətlər nəqliyyat sistemlərinin inkişafı üçün imkanlar yaradacaq

    Xarici siyasət
    15:41

    Ötən il Azərbaycan və Mərakeş arasında ticarət dövriyyəsi 5 % artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti