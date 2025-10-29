Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Вице-премьер: В Агдаме запустят совместное азербайджано-белорусское производство лифтов

    Бизнес
    • 29 октября, 2025
    • 17:36
    Вице-премьер: В Агдаме запустят совместное азербайджано-белорусское производство лифтов

    Азербайджан и Беларусь обсуждают создание совместного предприятия по производству лифтов.

    Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом сообщил вице-премьер Самир Шарифов.

    Отметим, что он посетил Агдамский вместе с вице-премьером Беларуси Натальей Петкевич.

    Самир Шарифов отметил, что сотрудничество в этой сфере уже успешно развивается: "Более 200 лифтов было произведено и установлено в Баку и других крупных городах. Новые здания в Агдаме также оснащены этими лифтами. Принято решение организовать совместное производство лифтов на территории Агдамского промышленного парка".

    Он подчеркнул, что товарооборот между Азербайджаном и Беларусью в 2024 году увеличился более чем на 40%:

    "В этом году наблюдается небольшое снижение, однако в целом мы уверены, что объем торговли может вырасти ещё больше - для этого имеются все возможности".

    По словам вице-премьера, на основе соглашений, достигнутых в ходе заседания межправительственной комиссии, планируется реализация ряда совместных проектов:

    "В результате этого в Азербайджане будет налажено производство ряда видов продукции. Часть из них будет выпускаться с использованием сырья и комплектующих из Беларуси. Наша основная цель - постепенно локализовать организовать производство внутри страны товаров, которые в настоящее время импортируются в страну".

    Он подчеркнул, что это придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических связей между двумя странами.

    Самир Шарифов Агдамский промпарк Беларусь лифты производство
    Baş nazirin müavini: Ağdam Sənaye Şəhərciyində Azərbaycanla Belarus birgə lift istehsal edəcək
    Azerbaijan and Belarus discuss joint elevator manufacturing in Aghdam

    Последние новости

    17:56

    Лорд: Великобритания может стать ключевым партнером в раскрытии ВИЭ потенциала Азербайджана

    Энергетика
    17:55
    Фото

    Жизнь в Хоровлу возрождается - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    17:49

    ЦИК: Выборы в Армении в 2026 году обойдутся дороже

    В регионе
    17:47

    Автопром ЕС рискует остановить производство из-за дефицита чипов

    Другие страны
    17:47

    В Гобустане произошло землетрясение

    Происшествия
    17:44

    В Минкультуры изучают вопрос возвращения некоторых зданий в список охраняемых памятников

    Внутренняя политика
    17:41

    Каллас: ЕС поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    17:40
    Фото

    Посольство Азербайджана открылось в Омане

    Внешняя политика
    17:36

    Вице-премьер: В Агдаме запустят совместное азербайджано-белорусское производство лифтов

    Бизнес
    Лента новостей