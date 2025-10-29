Вице-премьер: В Агдаме запустят совместное азербайджано-белорусское производство лифтов

Азербайджан и Беларусь обсуждают создание совместного предприятия по производству лифтов.

Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом сообщил вице-премьер Самир Шарифов.

Отметим, что он посетил Агдамский вместе с вице-премьером Беларуси Натальей Петкевич.

Самир Шарифов отметил, что сотрудничество в этой сфере уже успешно развивается: "Более 200 лифтов было произведено и установлено в Баку и других крупных городах. Новые здания в Агдаме также оснащены этими лифтами. Принято решение организовать совместное производство лифтов на территории Агдамского промышленного парка".

Он подчеркнул, что товарооборот между Азербайджаном и Беларусью в 2024 году увеличился более чем на 40%:

"В этом году наблюдается небольшое снижение, однако в целом мы уверены, что объем торговли может вырасти ещё больше - для этого имеются все возможности".

По словам вице-премьера, на основе соглашений, достигнутых в ходе заседания межправительственной комиссии, планируется реализация ряда совместных проектов:

"В результате этого в Азербайджане будет налажено производство ряда видов продукции. Часть из них будет выпускаться с использованием сырья и комплектующих из Беларуси. Наша основная цель - постепенно локализовать организовать производство внутри страны товаров, которые в настоящее время импортируются в страну".

Он подчеркнул, что это придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических связей между двумя странами.