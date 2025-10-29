İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Baş nazirin müavini: Ağdam Sənaye Şəhərciyində Azərbaycanla Belarus birgə lift istehsal edəcək

    Biznes
    • 29 oktyabr, 2025
    • 17:10
    Baş nazirin müavini: Ağdam Sənaye Şəhərciyində Azərbaycanla Belarus birgə lift istehsal edəcək

    Azərbaycanla Belarusun müştərək əməkdaşlıq çərçivəsində lift istehsalı müəssisəsinin yaradılması müzakirə olunub.

    Bunu "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşına Baş nazirin müavini Samir Şərifov deyib.

    Qeyd edək ki, Samir Şərifov Belarusun Baş nazirinin müavini Natalya Petkeviçlə Ağdama səfər edib.

    Baş nazirin müavini qeyd edib ki, artıq bu tərəfdaşlıq çərçivəsində əməkdaşlıq var:

    "Bakı və digər böyük şəhərlər üçün 200-dən artıq lift istehsal olunaraq istifadəyə verilib. Ağdamda yeni tikilən binalar bu liftlərlə təchiz olunub. Qərara gəlinib ki, Ağdam Sənaye Şəhərciyinin ərazisində lift istehsalı təşkil ediləcək".

    Baş nazirin müavini həmçinin diqqətə çatdırıb ki, ölkələrimiz arasında 2024-cü ildə ticarət dövriyyəsi 40 faizdən çox artıb:

    "Bu il bir qədər azalıb. Amma ümumiyyətlə, biz hesab edirik ki, iki ölkə arasında ticarət xərcləri daha da arta bilər, bunun üçün kifayət qədər potensial var".

    O qeyd edib ki, hökumətlərarası komissiyanın iclasında əldə olunmuş razılaşmalar, qəbul edilmiş qərarlar əsasında bir sıra layihələrin də həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:

    "Bunun nəticəsində Azərbaycanda bir sıra məhsulların istehsalı planlaşdırılır. Həmin istehsalın bir qismi Belarusdan təchiz ediləcək xammal və ya komplektləşdirici materiallar hesabına baş verəcək. Əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ilkin mərhələdə idxal etdiyimiz malları tədricən lokallaşdıraq, yəni Azərbaycanda istehsalını təşkil edək".

    O hesab edir ki, bu, ticarət dövriyyəsinə əlavə müsbət təkan verəcək.

    Azərbaycan Belarus Ağdam Sənaye Parkı lift

    Son xəbərlər

    17:24

    8 ayda "Azeri Light" markalı neftin orta qiyməti 73 dolları ötüb

    Energetika
    17:22

    Tbilisidə Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçiriləcək

    Region
    17:18

    Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdır

    İnfrastruktur
    17:16
    Foto

    Azərbaycan Türkiyə ilə sığorta sektorunda əməkdaşlığı gücləndirir

    Maliyyə
    17:14

    Səfirlik: Monteneqroda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı danışıqlar aparılır

    Xarici siyasət
    17:14

    U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları bəlli olub

    Fərdi
    17:11

    "Xankəndi"nin baş məşqçisi: "Difai"yə mövqe səhvlərindən qollar buraxaraq uduzduq"

    Futbol
    17:10

    Baş nazirin müavini: Ağdam Sənaye Şəhərciyində Azərbaycanla Belarus birgə lift istehsal edəcək

    Biznes
    17:09

    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu güzəştli kreditləşməni kəskin artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti