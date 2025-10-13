Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ведущий турецкий производитель ракет открыл представительство в Азербайджане

    Бизнес
    • 13 октября, 2025
    • 13:18
    Ведущий турецкий производитель ракет открыл представительство в Азербайджане

    Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала местное представительство компании Roketsan Rocket Industry and Trade Anonim Şirketi, которая является ведущим производителем ракет Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, юридический адрес новой компании: город Баку, Хатаинский район, проспект 8 Ноября, 15.

    Ее законным представителем является гражданин Турции Джумхур Мурат Боз.

    турецкая компания производство ракет налоговая служба
    Türkiyənin aparıcı raket istehsalçısı Azərbaycanda nümayəndəliyini yaradıb

