Ведущий турецкий производитель ракет открыл представительство в Азербайджане
Бизнес
- 13 октября, 2025
- 13:18
Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала местное представительство компании Roketsan Rocket Industry and Trade Anonim Şirketi, которая является ведущим производителем ракет Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, юридический адрес новой компании: город Баку, Хатаинский район, проспект 8 Ноября, 15.
Ее законным представителем является гражданин Турции Джумхур Мурат Боз.
Последние новости
13:46
В польском вузе преподается предмет "Азербайджанский мультикультурализм"Наука и образование
13:45
Фото
МВД обратилось к водителям, паркующим автомобили на тротуарахПроисшествия
13:34
Каллас: ЕС выделит 10 млн евро на создание специального трибуналаВ регионе
13:33
ЦБА временно ограничил деятельность Greentek GroupФинансы
13:25
В результате столкновения двух поездов в Словакии пострадали не менее 20 человекДругие страны
13:24
Представитель МИД Турции: Азербайджан лидирует в ОТГВнешняя политика
13:21
Глава ЕК объявила о выделении Албании почти 100 млн евро - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:21
PASHA Holding назначил гражданина Казахстана руководителем 2 компаний в АзербайджанеБизнес
13:19
Фото