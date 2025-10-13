İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Türkiyənin aparıcı raket istehsalçısı Azərbaycanda nümayəndəliyini yaradıb

    Biznes
    • 13 oktyabr, 2025
    • 12:58
    Türkiyənin aparıcı raket istehsalçısı Azərbaycanda nümayəndəliyini yaradıb

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nin yerli nümayəndəliyini dövlət qeydiyyatına alıb.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 15, qanuni təmsilçisi isə Türkiyə vətəndaşı Cumhur Murat Bozdur.

    Xatırladaq ki, "Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" Türkiyənin aparıcı raket istehsalçısıdır.

