Türkiyənin aparıcı raket istehsalçısı Azərbaycanda nümayəndəliyini yaradıb
Biznes
- 13 oktyabr, 2025
- 12:58
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nin yerli nümayəndəliyini dövlət qeydiyyatına alıb.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 15, qanuni təmsilçisi isə Türkiyə vətəndaşı Cumhur Murat Bozdur.
Xatırladaq ki, "Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" Türkiyənin aparıcı raket istehsalçısıdır.
