В Ставрополье встретились министры экономики Азербайджана и России

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился со своим российским коллегой Максимом Орешкиным в рамках VIII Межрегионального экономического форума в Ставрополье.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, на встрече обсуждались двусторонние отношения между странами.

М. Орешкин отметил, что экономика России восстанавливается, и правильная динамика внутреннего спроса положительно влияет на двусторонние отношения с Азербайджаном: "Наша задача - развивать двусторонние отношения".

Ш. Мустафаев поздравил своего коллегу с назначением на пост министра. Он выразил удовлетворение состоянием двусторонних отношений в области экономики.

"Экономики Азербайджана и России постепенно освобождаются от зависимости от цен на энергоносители. Азербайджан взял за основу развитие ненефтяного сектора, его диверсификацию. Платежный баланс в стране стабилизировался. Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 30%", - сказал Ш. Мустафаев.

По его словам, значительную часть ненефтяного экспорта составляет сельхозпродукция, основная часть которой поставляется в Россию.