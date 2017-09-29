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    В Ставрополье встретились министры экономики Азербайджана и России

    На встрече обсуждались двусторонние отношения между странами

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился со своим российским коллегой Максимом Орешкиным в рамках VIII Межрегионального экономического форума в Ставрополье.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, на встрече обсуждались двусторонние отношения между странами.

    М. Орешкин отметил, что экономика России восстанавливается, и правильная динамика внутреннего спроса положительно влияет на двусторонние отношения с Азербайджаном: "Наша задача - развивать двусторонние отношения".

    Ш. Мустафаев поздравил своего коллегу с назначением на пост министра. Он выразил удовлетворение состоянием двусторонних отношений в области экономики.

    "Экономики Азербайджана и России постепенно освобождаются от зависимости от цен на энергоносители. Азербайджан взял за основу развитие ненефтяного сектора, его диверсификацию. Платежный баланс в стране стабилизировался. Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 30%", - сказал Ш. Мустафаев.

    По его словам, значительную часть ненефтяного экспорта составляет сельхозпродукция, основная часть которой поставляется в Россию. 

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