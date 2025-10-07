В рамках AZHAB в Баку подписан ряд документов

В рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку состоялось подписание двух документов.

Как сообщает "Report", Агентство по развитию малого и среднего Бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и турецкая "Долина информационных технологий" (Bilişim Vadisi) подписали Меморандуму о взаимопонимании. Тем самым Технологическая долина выразила свою поддержку Совместной декларации по Бакинской климатической коалиции. Документ предусматривает проведение просветительских мероприятий и совместные инициативы в таких направлениях, как "зеленая экономика", "зеленые технологии" и "зеленое предпринимательство", а также сотрудничество в сфере защиты окружающей среды.

Меморандум подписали председатель Правления КОБИА Орхан Мамедов и генеральный менеджер зоны технологического развития "Долина информационных технологий" Эркам Тюзген.

Напомним, Совместную декларацию по Бакинской климатической коалиции для "зеленого перехода" малого и среднего бизнеса (МСБ) KOBİA выдвинуло в рамках подготовки к COP29. Ее цель - формирование глобального зеленого движения МСБ и содействие упрощению экологического перехода для предприятий в разных странах. К декларации уже присоединились более 20 международных организаций и национальных институтов.

Второй документ был подписан между KOBIA и Halal Development Corporation Berhad (HDC) при Министерстве инвестиций, торговли и промышленности Малайзии. Меморандум о взаимопонимании подписали О. Мамедов и главный исполнительный директор Корпорации Хаирол Арифейн Бин Сахари. В документе предусмотрено сотрудничество в таких направлениях, как обмен знаниями и опытом в сферах бизнеса, инвестиций и экспорта, а также халяльной индустрии, реализация совместных учебных программ и т.д., используя возможности обоих учреждений.