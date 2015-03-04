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    ​В отношении "Baku Electronics" возбуждено уголовное дело

    Компания манипулировала ценами на бытовую технику

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В последнее время в Госслужбу по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности поступают многочисленные жалобы от граждан, которые выражают недовольство искусственным завышением ООО "Baku Electronics" цен на бытовую технику.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в ходе проведенных госслужбой расследований выяснилось, что, манипулируя ценами на предлагаемую бытовую технику, компания "Baku Electronics" необоснованно завышала цены, и этим нарушала требования антимонопольного законодательства. В связи с этим в отношении "Baku Electronics" возбуждено уголовное дело. 

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