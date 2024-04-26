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Мустафа Аббасбейли: Применение нового модуля на электронном портале облегчит поиск работы соискателями 

Мустафа Аббасбейли: Применение нового модуля на электронном портале облегчит поиск работы соискателями  Применение нового модуля на карьерном портале в подсистеме "Трудоустройство и занятость" облегчит поиск работы соискателями.
Бизнес
26 апреля 2024 г. 12:13
Мустафа Аббасбейли: Применение нового модуля на электронном портале облегчит поиск работы соискателями 

Применение нового модуля на карьерном портале в подсистеме "Трудоустройство и занятость" облегчит поиск работы соискателями.

Как сообщает Report, об этом на Национальном форуме человеческих ресурсов заявил председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

По его словам, после применения модуля Matching (Соответствие) в подсистеме "Трудоустройство и занятость" на электронном портале, соискатели будут направлены на вакансии в соответствии с их образованием и профессией.

M.Аббасбейли отметил, что создание банка вакансий и карьерного портала в электронной подсистеме Госагентства помогут безработным и соискателям найти подходящую работу.

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Версия на азербайджанском языке Mustafa Abbasbəyli: "Azərbaycanda kadr axtarışı ilə bağlı yeni alət tətbiq olunacaq"

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