Мустафа Аббасбейли: Применение нового модуля на электронном портале облегчит поиск работы соискателями

Применение нового модуля на карьерном портале в подсистеме "Трудоустройство и занятость" облегчит поиск работы соискателями.

Применение нового модуля на карьерном портале в подсистеме "Трудоустройство и занятость" облегчит поиск работы соискателями.

Как сообщает Report, об этом на Национальном форуме человеческих ресурсов заявил председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

По его словам, после применения модуля Matching (Соответствие) в подсистеме "Трудоустройство и занятость" на электронном портале, соискатели будут направлены на вакансии в соответствии с их образованием и профессией.

M.Аббасбейли отметил, что создание банка вакансий и карьерного портала в электронной подсистеме Госагентства помогут безработным и соискателям найти подходящую работу.