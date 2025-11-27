Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Нахчыване пройдет 2-й Азербайджано-турецкий региональный экономический форум

    Бизнес
    • 27 ноября, 2025
    • 11:05
    В Нахчыване пройдет 2-й Азербайджано-турецкий региональный экономический форум

    3 декабря в городе Нахчыване пройдет 2-й Азербайджано-турецкий региональный экономический форум.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, форум пройдет при организации Министерства экономики НАР и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA).

    В мероприятии примут участие представители государственного и частного секторов Нахчыванской АР и турецких провинций Карс, Игдыр, Ардахан.

    В рамках форума планируется проведение презентаций и В2В-встреч.

    Азербайджано-турецкий региональный экономический форум Нахчыван
    Naxçıvanda 2-ci Azərbaycan-Türkiyə Regional İqtisadi Forumu keçiriləcək
    Nakhchivan to host 2nd Azerbaijan-Türkiye Regional Economic Forum

    Последние новости

    11:43

    НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал

    Финансы
    11:42

    Сахиль Бабаев: Азербайджан ценит принципиальную позицию Иордании в пользу мира и стабильности

    Бизнес
    11:38

    В Астаре изъято 62 кг наркотиков

    Происшествия
    11:36

    В Наримановском суде рассматривают дело о гибели мужчины в канализационном коллекторе

    Происшествия
    11:31

    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Инфраструктура
    11:29

    В Азербайджане за 10 месяцев выдано ипотечных кредитов на 371 млн манатов

    Финансы
    11:28

    Посол Беларуси: ЕАЭС стремится укрепить взаимодействие с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:28

    В Бишкеке стартовал саммит ОДКБ с участием президентов пяти стран

    В регионе
    11:25

    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 8%

    Финансы
    Лента новостей