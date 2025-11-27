В Нахчыване пройдет 2-й Азербайджано-турецкий региональный экономический форум
Бизнес
- 27 ноября, 2025
- 11:05
3 декабря в городе Нахчыване пройдет 2-й Азербайджано-турецкий региональный экономический форум.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, форум пройдет при организации Министерства экономики НАР и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA).
В мероприятии примут участие представители государственного и частного секторов Нахчыванской АР и турецких провинций Карс, Игдыр, Ардахан.
В рамках форума планируется проведение презентаций и В2В-встреч.
