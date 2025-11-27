Naxçıvanda 2-ci Azərbaycan-Türkiyə Regional İqtisadi Forumu keçiriləcək
- 27 noyabr, 2025
- 10:40
Naxçıvan şəhərində 2-ci Azərbaycan-Türkiyə Regional İqtisadi Forumu təşkil olunacaq.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) birgə təşkilatçılığı ilə dekabrın 3-də Naxçıvan şəhərində "2-ci Azərbaycan-Türkiyə Regional İqtisadi Forumu" keçiriləcək.
Forumda Naxçıvan MR və Türkiyənin Qars, İğdır, Ardahan vilayətlərinin dövlət və özəl sektor nümayəndələri iştirak edəcək.
Forum çərçivəsində təqdimatların və B2B görüşlərinin keçirilməsi planlaşdırılır.
