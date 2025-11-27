İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT

    Naxçıvanda 2-ci Azərbaycan-Türkiyə Regional İqtisadi Forumu keçiriləcək

    Biznes
    • 27 noyabr, 2025
    • 10:40
    Naxçıvanda 2-ci Azərbaycan-Türkiyə Regional İqtisadi Forumu keçiriləcək

    Naxçıvan şəhərində 2-ci Azərbaycan-Türkiyə Regional İqtisadi Forumu təşkil olunacaq.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) birgə təşkilatçılığı ilə dekabrın 3-də Naxçıvan şəhərində "2-ci Azərbaycan-Türkiyə Regional İqtisadi Forumu" keçiriləcək.

    Forumda Naxçıvan MR və Türkiyənin Qars, İğdır, Ardahan vilayətlərinin dövlət və özəl sektor nümayəndələri iştirak edəcək.

    Forum çərçivəsində təqdimatların və B2B görüşlərinin keçirilməsi planlaşdırılır.

    Naxçıvan KOBİA Türkiyə forum
    В Нахчыване пройдет 2-й Азербайджано-турецкий региональный экономический форум
    Nakhchivan to host 2nd Azerbaijan-Türkiye Regional Economic Forum

    Son xəbərlər

    11:40

    Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    11:39

    Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:29

    Qvineya-Bisauda əhalinin sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    11:28

    Açıqlamasına görə AFFA tərəfindən cəzalandırılan futbolçu: "Hər kəs məni qınaya bilər"

    Futbol
    11:19

    Şərurun üç kəndində qaz kəsilib

    Energetika
    11:11

    "Finex Kredit" BOKT nizamnamə kapitalını yenidən artırır

    Maliyyə
    11:09

    Azərbaycan və Sloveniya birbaşa hava əlaqəsinin açılmasını müzakirə edirlər

    Xarici siyasət
    11:08

    Malayziyada təxliyə olunanların sayı 34 min nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    11:04

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti