В мае в Баку пройдет "Экономический форум тюркских государств 2024"

2-3 мая в Баку пройдет "Экономический форум тюркских государств 2024".

2-3 мая в Баку пройдет "Экономический форум тюркских государств 2024".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Ассоциации клубов и субъектов малого и среднего бизнеса Нигяр Алескерова на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму.

По ее словам, форум пройдет при совместной организации Ассоциации клубов и субъектов малого и среднего бизнеса и Азербайджанской ассоциации франчайзинга и при партнерстве Агентства развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, Организации тюркских государств и Ассоциации производителей программного обеспечения Турции (YASAD).

"Цель впервые проходящего между тюркоязычными странами мероприятия - изучение существующих инвестиционных возможностей между странами, привлечение иностранных инвесторов и компаний в страну, а также укрепление связей между тюркоязычными странами", - сказала Алескерова.

В мероприятии также планируется участие инвесторов из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Японии, Катара, России и Египта.