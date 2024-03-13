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В мае в Баку пройдет "Экономический форум тюркских государств 2024"

В мае в Баку пройдет "Экономический форум тюркских государств 2024" 2-3 мая в Баку пройдет "Экономический форум тюркских государств 2024".
Бизнес
13 марта 2024 г. 16:27
В мае в Баку пройдет Экономический форум тюркских государств 2024

2-3 мая в Баку пройдет "Экономический форум тюркских государств 2024".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Ассоциации клубов и субъектов малого и среднего бизнеса Нигяр Алескерова на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму.

По ее словам, форум пройдет при совместной организации Ассоциации клубов и субъектов малого и среднего бизнеса и Азербайджанской ассоциации франчайзинга и при партнерстве Агентства развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, Организации тюркских государств и Ассоциации производителей программного обеспечения Турции (YASAD).

"Цель впервые проходящего между тюркоязычными странами мероприятия - изучение существующих инвестиционных возможностей между странами, привлечение иностранных инвесторов и компаний в страну, а также укрепление связей между тюркоязычными странами", - сказала Алескерова.

В мероприятии также планируется участие инвесторов из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Японии, Катара, России и Египта.

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Версия на английском языке ФотоBaku to host Turkic States Economic Forum 2024 in May
Версия на азербайджанском языке ФотоMayda Bakıda "Türk Dövlətləri İqtisadi Forumu 2024" keçiriləcək

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