Сахиб Мамедов: Болгария сегодня входит в ТОП-10 рынков экспорта Азербайджана

Болгария сегодня входит в ТОП-10 рынков экспорта Азербайджана.
Как передает Report, об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на азербайджано-болгарском бизнес-форуме в Баку.
Он подчеркнул, что только за первый квартал 2024 года товарооборот между странами вырос почти в 4 раза, до 153 млн долларов США.
В то же время, экспорт Азербайджана в Болгарию увеличился более чем в 4 раза и составил 146 млн долларов США, сказал Мамедов.
"Стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией развивается. По сей день между нашими странами подписано 65 документов", - сказал он.