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Сахиб Мамедов: Болгария сегодня входит в ТОП-10 рынков экспорта Азербайджана

Сахиб Мамедов: Болгария сегодня входит в ТОП-10 рынков экспорта Азербайджана Болгария сегодня входит в топ-10 рынков экспорта Азербайджана.
Бизнес
8 мая 2024 г. 15:10
Сахиб Мамедов: Болгария сегодня входит в ТОП-10 рынков экспорта Азербайджана

Болгария сегодня входит в ТОП-10 рынков экспорта Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на азербайджано-болгарском бизнес-форуме в Баку.

Он подчеркнул, что только за первый квартал 2024 года товарооборот между странами вырос почти в 4 раза, до 153 млн долларов США.

В то же время, экспорт Азербайджана в Болгарию увеличился более чем в 4 раза и составил 146 млн долларов США, сказал Мамедов.

"Стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией развивается. По сей день между нашими странами подписано 65 документов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov: "Bolqarıstan hazırda Azərbaycanın TOP10 ixrac bazarı sırasındadır"

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