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ASK и Ассоциация промышленного капитала в Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании

ASK и Ассоциация промышленного капитала в Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании Подписан меморандум о взаимопонимании между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Ассоциацией промышленного капитала в Болгарии.
Бизнес
8 мая 2024 г. 18:34
ASK и Ассоциация промышленного капитала в Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании

Подписан меморандум о взаимопонимании между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Ассоциацией промышленного капитала в Болгарии.

Как сообщает Report со ссылкой на ASK, документ подписали президент конфедерации Мамед Мусаев и член правления ассоциации Кирилл Желязков.

Согласно документу, в целях расширения экономических связей между учреждениями будут проводиться совместные мероприятия по реализации инвестиционных проектов, тренингов, бизнес-миссий, выставок и т.д..

Также будет осуществляться совместная разработка проектов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s National Confederation of Entrepreneurs Organizations, Bulgarian Industrial Capital Association sign MoU
Версия на азербайджанском языке ФотоASK və Bolqarıstan Sənaye Kapitalı Assosiasiyası Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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