ASK и Ассоциация промышленного капитала в Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании

ASK и Ассоциация промышленного капитала в Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании

Подписан меморандум о взаимопонимании между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Ассоциацией промышленного капитала в Болгарии.

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Подписан меморандум о взаимопонимании между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Ассоциацией промышленного капитала в Болгарии. Как сообщает Report со ссылкой на ASK, документ подписали президент конфедерации Мамед Мусаев и член правления ассоциации Кирилл Желязков. Согласно документу, в целях расширения экономических связей между учреждениями будут проводиться совместные мероприятия по реализации инвестиционных проектов, тренингов, бизнес-миссий, выставок и т.д.. Также будет осуществляться совместная разработка проектов, представляющих взаимный интерес. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Фото Azerbaijan’s National Confederation of Entrepreneurs Organizations, Bulgarian Industrial Capital Association sign MoU