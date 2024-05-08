ASK и Ассоциация промышленного капитала в Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании

Подписан меморандум о взаимопонимании между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Ассоциацией промышленного капитала в Болгарии.
Как сообщает Report со ссылкой на ASK, документ подписали президент конфедерации Мамед Мусаев и член правления ассоциации Кирилл Желязков.
Согласно документу, в целях расширения экономических связей между учреждениями будут проводиться совместные мероприятия по реализации инвестиционных проектов, тренингов, бизнес-миссий, выставок и т.д..
Также будет осуществляться совместная разработка проектов, представляющих взаимный интерес.