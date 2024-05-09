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Али Асадов: Совместные проекты Баку и Анкары играют важную роль в создании коридора между Европой и Азией

Али Асадов: Совместные проекты Баку и Анкары играют важную роль в создании коридора между Европой и Азией Проекты, совместно реализуемые Азербайджаном и Турцией в рамках отношений дружбы и братства, играют важную роль в развитии региона и создании энергетического и коммуникационного коридора между Европой и Азией.
Бизнес
9 мая 2024 г. 01:33
Али Асадов: Совместные проекты Баку и Анкары играют важную роль в создании коридора между Европой и Азией

Проекты, совместно реализуемые Азербайджаном и Турцией в рамках отношений дружбы и братства, играют важную роль в развитии региона и создании энергетического и коммуникационного коридора между Европой и Азией.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на прошедшем в Анкаре Турецко-азербайджанском бизнес-форуме.

Премьер-министр сообщил, что трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в числе наиболее успешных совместных проектов Азербайджана и Турции.

"В проекты, реализуемые в двустороннем формате, обоюдно вложены миллиарды долларов. Сегодня мы придерживаемся долгосрочного и стратегического подхода к нашим отношениям. Правительства Азербайджана и Турции готовы к совместной деятельности по сотрудничеству во всех сферах", - подчеркнул Али Асадов.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Bakı ilə Ankaranın birgə layihələri Avropa ilə Asiya arasında dəhlizin yaradılmasında böyük rol oynayır

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