Али Асадов: Совместные проекты Баку и Анкары играют важную роль в создании коридора между Европой и Азией

Проекты, совместно реализуемые Азербайджаном и Турцией в рамках отношений дружбы и братства, играют важную роль в развитии региона и создании энергетического и коммуникационного коридора между Европой и Азией.
Как сообщает анкарское бюро
Премьер-министр сообщил, что трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в числе наиболее успешных совместных проектов Азербайджана и Турции.
"В проекты, реализуемые в двустороннем формате, обоюдно вложены миллиарды долларов. Сегодня мы придерживаемся долгосрочного и стратегического подхода к нашим отношениям. Правительства Азербайджана и Турции готовы к совместной деятельности по сотрудничеству во всех сферах", - подчеркнул Али Асадов.