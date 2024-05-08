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Премьер-министр: Турецкие компании реализуют в Карабахе проекты общей стоимостью 4 млрд долларов США

Премьер-министр: Турецкие компании реализуют в Карабахе проекты общей стоимостью 4 млрд долларов США В Азербайджане функционируют более 4 тыс. турецких компаний.
Бизнес
8 мая 2024 г. 20:00
Премьер-министр: Турецкие компании реализуют в Карабахе проекты общей стоимостью 4 млрд долларов США

В Азербайджане функционируют более 4 тыс. турецких компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на Турецко-азербайджанском бизнес-форуме в Анкаре.

По его словам, в Азербайджане существует привлекательный инвестиционный климат, а интересы иностранных инвесторов защищены государством: "За последние 20 лет в экономику Азербайджана инвестировано 310 млрд долларов США, из которых 200 млрд долларов США приходится на нефтяной сектор. Это результат благоприятного инвестиционного климата в Азербайджане. Турецкие компании тоже этим пользуются. Так, в Азербайджане активно действуют более 4 тыс. турецких компаний".

Он отметил, что в настоящее время более 20 турецких компаний реализуют около 50 проектов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана: "Общая стоимость этих проектов составляет 4 млрд долларов США".

Премьер-министр подчеркнул, что объем взаимных инвестиций между двумя странами продолжает расти: "Турция до сих пор инвестировала в Азербайджан более 16 млрд долларов США. А объем инвестиций Азербайджана превышает 20 млрд долларов США".

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Türkiyə şirkətləri Qarabağda 4 milyard ABŞ dolları dəyərində olan layihələr icra edir"

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