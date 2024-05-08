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Заседание азербайджано-болгарской межправкомиссии состоится в июле

Заседание азербайджано-болгарской межправкомиссии состоится в июле Очередное заседание азербайджано-болгарской межправительственной комиссии состоится в июле текущего года.
Бизнес
8 мая 2024 г. 15:21
Заседание азербайджано-болгарской межправкомиссии состоится в июле

Очередное заседание азербайджано-болгарской межправительственной комиссии состоится в июле текущего года.

Как передаёт Report, об этом заявил и.о. министра энергетики Болгарии Владимир Малинов в рамках проходящего сегодня в Баку бизнес-форума Азербайджан-Болгария.

"Мы приняли решение о проведении следующего заседания азербайджано-болгарской межправкомиссии в начале июля этого года",- сказал В.Малинов.

По его словам, в ходе заседания будут обсуждены договоренности, достигнутые между бизнес-кругами двух стран в ходе встреч в формате B2B сегодня в Баку.

И.о. министра также отметил, что отношения между Азербайджаном и Болгарией активно развиваются в различных сферах, и открытие в июне авиасообщения между Баку и Софией имеет большое значение для укрепления этого сотрудничества.

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Версия на английском языке Next meeting of Azerbaijan-Bulgaria Intergovernmental Commission to be held in July
Версия на азербайджанском языке İyulda Azərbaycan-Bolqarıstan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

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