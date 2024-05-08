Азербайджан и Турция приняли план действий из 120 пунктов в экономической сфере

На сегодняшнем 11-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией в Анкаре был принят План действий из 120 пунктов.

На сегодняшнем 11-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией в Анкаре был принят План действий из 120 пунктов.

Как сообщает анкарское бюро Report , об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на Турецко-азербайджанском бизнес-форуме в Анкаре.

Он выразил уверенность, что этот план расширит сотрудничество и торговые связи между предпринимателями двух стран.

"Мы договорились упростить таможенные и логистические процедуры для облегчения торговли между нашими странами", - уточнил Дж.Йылмаз.

Вице-президент Турции подчеркнул, что Азербайджан использует полученные от нефтегазового сектора средства для развития ненефтяного.

"Мы считаем этот подход весьма логичным. Я верю, что частный сектор сыграет положительную роль в диверсификации экономики Азербайджана, а взаимоотношения между Турцией и Азербайджаном станут примером для нашего региона и тюркского мира", - добавил Джевдет Йылмаз.