В Анкаре стартовал турецко-азербайджанский бизнес-форум

В Анкаре стартовал турецко-азербайджанский бизнес-форум с участием премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

В Анкаре стартовал турецко-азербайджанский бизнес-форум с участием премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Как сообщает анкарское бюро Report, открытие форума состоялось в Союзе торговых палат и товарных бирж Турции.

На форуме выступят председатель Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу, исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.