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В Анкаре стартовал турецко-азербайджанский бизнес-форум

В Анкаре стартовал турецко-азербайджанский бизнес-форум В Анкаре стартовал турецко-азербайджанский бизнес-форум с участием премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.
Бизнес
8 мая 2024 г. 19:15
В Анкаре стартовал турецко-азербайджанский бизнес-форум

В Анкаре стартовал турецко-азербайджанский бизнес-форум с участием премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Как сообщает анкарское бюро Report, открытие форума состоялось в Союзе торговых палат и товарных бирж Турции.

На форуме выступят председатель Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу, исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.

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Версия на английском языке ФотоTürkiye-Azerbaijan business forum kicks off
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə-Azərbaycan biznes forumu başlayıb - CANLI

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