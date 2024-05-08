Джевдет Йылмаз: Азербайджан и Турция обсуждают обеспечение свободной торговли

Азербайджан и Турция осуществляют деятельность в целях обеспечения свободной торговли.

Азербайджан и Турция осуществляют деятельность в целях обеспечения свободной торговли.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на Турецко-азербайджанском бизнес-форуме в Анкаре.

Он отметил, что проведены обсуждения с целью обеспечения, помимо льготной, также свободной торговли между странами.

Дж.Йылмаз отметил, что в настоящее время в Турции действуют около 3 тысяч азербайджанских компаний.

Турецкий чиновник добавил, что на сегодняшний день турецкие подрядные компании взяли обязательства по 526 проектам на общую сумму 19,3 млрд долларов США, в том числе и на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Напомним, что преференциальное торговое соглашение, подписанное между Азербайджаном и Турцией, предусматривает ряд льгот для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории двух стран.