В Кахети стартовал VII Азербайджано–Грузино–Турецкий бизнес-форум

    Бизнес
    • 26 февраля, 2026
    • 12:32
    В регионе Кахети в Грузии проходит VII Азербайджано–Грузино–Турецкий бизнес-форум с участием свыше 400 представителей трех стран.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в форуме принимают участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, министр торговли Турции Омер Болат, а также представители бизнес-сообществ трех государств.

    В рамках мероприятия планируется обсудить расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией, увеличение взаимных инвестиций, развитие торгового оборота и перспективы реализации совместных проектов. Форум рассматривается как важная платформа для дальнейшего углубления трехстороннего экономического партнерства и укрепления прямых контактов между деловыми кругами.

    Особое внимание планируется уделить координации в рамках Южного газового коридора, развитию Среднего коридора и транспортно-логистическим инициативам в регионе.

    Напомним, VI Азербайджано–Грузино–Турецкий бизнес-форум прошел в 2021 году в Баку.

    Лента новостей