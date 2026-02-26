İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Kaxetidə Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə Biznes Forumu keçirilir

    Biznes
    • 26 fevral, 2026
    • 12:04
    Kaxetidə Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə Biznes Forumu keçirilir

    Gürcüstanın Kaxeti regionunda 7-ci Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə Biznes Forumu təşkil olunub.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, "Tsinandali Estate, A Radisson Collection Hotel"də keçirilən tədbirdə Gürcüstanın iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvili, Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, Türkiyənin ticarət naziri Ömər Bolat, eləcə də hər üç ölkədən olan iş adamları iştirak edirlər.

    Ümumilikdə, foruma üç ölkədən 400-ə yaxın nümayəndə, o cümlədən 300-ə yaxın iri şirkətin təmsilçisi qatılıb.

    Forum çərçivəsində Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, qarşılıqlı investisiya imkanlarının artırılması, ticarət dövriyyəsinin inkişafı və birgə layihələrin perspektivləri müzakirə olunacaq. Tədbir üçtərəfli iqtisadi tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi və biznes dairələri arasında birbaşa əlaqələrin gücləndirilməsi baxımından mühüm platforma hesab olunur.

    Biznes forumu Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri və Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu kimi iri regional layihələrlə möhkəmlənmiş üçtərəfli strateji tərəfdaşlığın iqtisadi komponentinin daha da gücləndirilməsi baxımından mühüm platforma kimi qiymətləndirilir. Həmçinin, Cənub Qaz Dəhlizi, Orta Dəhliz və regionda həyata keçirilən nəqliyyat-logistika təşəbbüsləri fonunda üç ölkə arasında koordinasiyanın artırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

    Tsinandalidə baş tutan görüşün üç ölkə arasında iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşdirilməsinə, qarşılıqlı investisiyaların artmasına, ixrac imkanlarının genişlənməsinə və yeni birgə layihələrin formalaşmasına əlavə təkan verəcəyi bildirilir.

    Forum çərçivəsində enerji, nəqliyyat, sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm və logistika sahələrində əməkdaşlıq imkanlarının da müzakirəsi gözlənilir. Biznes dairələri arasında birbaşa əlaqələrin qurulması və B2B görüşlərin təşkili isə real layihələrin icrasına zəmin yarada bilər.

    Qeyd edək ki, 6-cı Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə Biznes Forumu 2021-ci ildə Bakıda keçirilib.

    Kaxetidə Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə Biznes Forumu keçirilir
    Kaxetidə Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə Biznes Forumu keçirilir
    Kaxetidə Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə Biznes Forumu keçirilir

    Gürcüstan Türkiyə Azərbaycan biznes forum

    Son xəbərlər

    12:11

    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının öz torpaqlarına qayıdacağına əminik

    Daxili siyasət
    12:05

    Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların üçüncü raundu başlayıb

    Region
    12:04
    Foto

    Kaxetidə Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə Biznes Forumu keçirilir

    Biznes
    12:02

    DİN əməliyyat keçirib, 51 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    11:59

    Şahin Zeynalov: "Sabah" Gürcüstandakı beynəlxalq turnirdə böyük təcrübə qazandı"

    Futbol
    11:58
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

    Hadisə
    11:57

    Xocalı soyqırımını törədənlərdən beş nəfəri Azərbaycanda cəzasını alıb

    Hadisə
    11:57

    Slovakiyanın qaz sənayesi nümayəndələri Bakıda SGC üzrə iclasda iştirak edəcəklər

    Energetika
    11:49
    Foto

    Dövlət Xidmətinin rəhbərliyi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti