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    В индустриальные парки Азербайджана инвестируют 2 млрд долларов

    В стране будет создано 35 агропарков
    © Report.az

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В индустриальные парки Азербайджана инвестировано в общей сложности свыше 800 млн долларов.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиль Бабаев на проходящей в Баку конференции “Экономические реформы: Полученные результаты и рекомендации”.

    По его словам, благодаря этим инвестициям открыто более 5 тыс. новых рабочих мест: “Мы прогнозируем в дальнейшем инвестиции в объеме 1,1 млрд долларов и открытие еще 7 тыс. рабочих мест".

    "В Азербайджане, наряду с промышленными парками, создаются агропарки. В целом, предусмотрено создание 35 агропарков на территории в 150 га. Некоторые из них уже действуют”, - сказал С. Бабаев.

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