В Давосе прошли переговоры Азербайджана и Израиля по экономическому сотрудничеству

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудил с министром экономики и промышленности Израиля Ниром Баркатом актуальные вопросы экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр Джаббаров написал в соцсети X.

"В рамках участия в Давосском экономическом форуме под руководством президента Ильхама Алиева мы встретились с министром экономики и промышленности Израиля Ниром Баркатом. Рассмотрели актуальные вопросы, стоящие на повестке экономического сотрудничества между нашими странами. Подчеркивались перспективы взаимодействия в сфере торговли, промышленности, энергетики и делового партнерства", - говорится в сообщении.

Within the framework of President Ilham Aliyev’s (@presidentaz) participation in the World Economic Forum in Davos (@wef), we met with Nir Barkat (@NirBarkat), Minister of Economy and Industry of the State of Israel.

We reviewed the current state of #Azerbaijan–#Israel #economic