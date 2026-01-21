Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Давосе прошли переговоры Азербайджана и Израиля по экономическому сотрудничеству

    Бизнес
    • 21 января, 2026
    • 17:29
    В Давосе прошли переговоры Азербайджана и Израиля по экономическому сотрудничеству

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудил с министром экономики и промышленности Израиля Ниром Баркатом актуальные вопросы экономического сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом министр Джаббаров написал в соцсети X.

    "В рамках участия в Давосском экономическом форуме под руководством президента Ильхама Алиева мы встретились с министром экономики и промышленности Израиля Ниром Баркатом. Рассмотрели актуальные вопросы, стоящие на повестке экономического сотрудничества между нашими странами. Подчеркивались перспективы взаимодействия в сфере торговли, промышленности, энергетики и делового партнерства", - говорится в сообщении.

    Azərbaycan və İsrail iqtisadi əməkdaşlıq üzrə aktual məsələləri nəzərdən keçirib

